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В Киеве 2-летний мальчик упал с лестницы в детском саду и получил травму головы — воспитательница получила подозрение

14:46, 4 апреля 2025
В результате падения ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму.
В Киеве 2-летний мальчик упал с лестницы в детском саду и получил травму головы — воспитательница получила подозрение
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении воспитательнице частного детского сада в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, дети спускались с третьего на второй этаж по лестнице. Старшая и средняя группы шли самостоятельно, а двухлетнего мальчика воспитательница вела за руку по лестнице, однако отпустила руку ребенка, и мальчик упал с лестницы и ударился головой.

В результате падения ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, которая является тяжким телесным повреждением.

Ребенка доставили в Киевский городской детский центр нейрохирургии. На данный момент состояние здоровья мальчика удовлетворительное.

Там подчеркнули, что садик имеет лицензию, а также четко прописанные правила и инструкции поведения воспитателей, с которыми ознакомлены все сотрудники.

«Однако в данной ситуации садик считает виновным ребенка, который, по словам подозреваемой, слишком активный», — заявили в прокуратуре.

Воспитательнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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прокуратура Киев

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