У Києві 2-річний хлопчик впав зі сходів в дитсадку та отримав травму голови — вихователька отримала підозру

Внаслідок падіння дитина отримала закриту черепно-мозкову травму.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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У Києві правоохоронці повідомили про підозру виховательці приватного дитячого садка у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки.

Як повідомила Київська міська прокуратура, діти спускалися з третього на другий поверх сходами. Старша та середня групи йшли самостійно, а дворічного хлопчика вихователька вела за руку сходами, втім випустила руку дитини і хлопчик впав зі сходів та вдарився головою.

Внаслідок падіння дитина отримала закриту черепно-мозкову травму, що є тяжким тілесним ушкодженням.

Дитину доправили до Київського міського дитячого центру нейрохірургії. На даний час стан здоров’я хлопчика задовільний.

Там підкреслили, що садочок має ліцензію, а також ретельні прописані правила та інструкції поведінки вихователів, з якими ознайомлені усі працівники.

«Втім, у цій ситуації садок винним вважає дитину, яка, зі слів підозрюваної, занадто активна», - заявили у прокуратурі.

Виховательці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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