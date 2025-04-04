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У Києві 2-річний хлопчик впав зі сходів в дитсадку та отримав травму голови — вихователька отримала підозру

14:46, 4 квітня 2025
Внаслідок падіння дитина отримала закриту черепно-мозкову травму.
У Києві 2-річний хлопчик впав зі сходів в дитсадку та отримав травму голови — вихователька отримала підозру
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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У Києві правоохоронці повідомили про підозру виховательці приватного дитячого садка у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки.

Як повідомила Київська міська прокуратура, діти спускалися з третього на другий поверх сходами. Старша та середня групи йшли самостійно, а дворічного хлопчика вихователька вела за руку сходами, втім випустила руку дитини і хлопчик впав зі сходів та вдарився головою.

Внаслідок падіння дитина отримала закриту черепно-мозкову травму, що є тяжким тілесним ушкодженням.

Дитину доправили до Київського міського дитячого центру нейрохірургії. На даний час стан здоров’я хлопчика задовільний.

Там підкреслили, що садочок має ліцензію, а також ретельні прописані правила та інструкції поведінки вихователів, з якими ознайомлені усі працівники.

«Втім, у цій ситуації садок винним вважає дитину, яка, зі слів підозрюваної, занадто активна», - заявили у прокуратурі.

Виховательці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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прокуратура Київ

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