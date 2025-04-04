Китай вводит в ответ пошлины в размере 34% на весь импорт из США

Китай введет 34% пошлины на весь импорт из США.

Источник фото: Bloomberg

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Начиная с 10 апреля Китай введет 34% пошлину на весь импорт из США. Об этом сообщило официальное информационное агентство Xinhua, пишет Bloomberg.

Этот шаг был предпринят после того, как президент США Дональд Трамп объявил об аналогичных 34% пошлинах для Китая.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Трамп анонсировал введение «взаимных пошлин» по всему миру.

В то же время глава Минэкономики Юлия Свириденко отметила, что означают новые пошлины от США для Украины.

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