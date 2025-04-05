Практика судів
  1. В Україні

На Київщині чоловік знайшов протитанкову міну під час прогулянки, фото

07:00, 5 квітня 2025
У селищі Гребінки чоловік натрапив під час прогулянки на предмет, схожий на протитанкову міну.
На Київщині чоловік знайшов протитанкову міну під час прогулянки, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Київщині чоловік знайшов протитанкову міну під час прогулянки. Про це повідомляє патрульна поліція Білої Церкви.

Так, до правоохоронців надійшов виклик в селище Гребінки. Заявник повідомив, що виявив під час прогулянки предмет, схожий на протитанкову міну.

Інспектори швидко прибули на місце події та повідомили про подію працівників ДСНС. Поки з небезпечною знахідкою працювали спеціалісти, поліцейські охороняли місце події.

Патрульні надали дієві поради у разі виявлення боєприпасів або предметів, за зовнішніми ознаками схожих на боєприпаси.

Важливо:

  • зберігати спокій;
  • за можливістю попередити про підозрілий предмет осіб, які знаходяться поруч; позначити місце перебування предмета, а по можливості огородити його;
  • негайно повідомити про знахідку чергові служби 101 і 102;
  • не курити, не користуватись запальничками, іншими джерелами відкритого вогню та предметами, що можуть його утворювати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція Біла Церква Київська область боєприпаси

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Закон про реформу оплати праці держслужбовців досі не підписано, хоча планувалося, що він набуде сили 1 квітня

Закон про реформу оплати праці чиновників поки не набув чинності.

Здобуття освіти не будуть використовувати як спосіб ухилення від мобілізації – МОН пояснило суть законопроекту Кабміну

Зокрема законопроект передбачає обмеження віку 25 роками для надання відстрочки від мобілізації для учнів професійних училищ і для студентів фахових коледжів.

Депутати пропонують викреслити неподання декларації як окрему підставу для дисциплінарної відповідальності судді

З закону про судоустрій пропонується вилучити таку підставу притягнення до відповідальності суддів, як неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення електронної декларації чи зазначення в декларації завідомо неправдивих відомостей.

Кабмін схвалив законопроект щодо звільнення від призову за мобілізацією окремих категорій здобувачів освіти та педагогів

Уряд погодив законопроект про внесення змін до закону про мобілізацію щодо звільнення від призову окремих категорій педагогів, учнів та студентів.

Партнери з Великої Британії запланували закупівлю обладнання для ЦВК на 414,7 тисяч фунтів стерлінгів

В рамках проекту міжнародної технічної допомоги для Центральної виборчої комісії планується придбати програмне забезпечення та сервісні пакети обладнання на 414,7 тисяч фунтів стерлінгів

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Дроботова
    Тетяна Дроботова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді