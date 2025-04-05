На Київщині чоловік знайшов протитанкову міну під час прогулянки, фото

У селищі Гребінки чоловік натрапив під час прогулянки на предмет, схожий на протитанкову міну.

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На Київщині чоловік знайшов протитанкову міну під час прогулянки. Про це повідомляє патрульна поліція Білої Церкви.

Так, до правоохоронців надійшов виклик в селище Гребінки. Заявник повідомив, що виявив під час прогулянки предмет, схожий на протитанкову міну.

Інспектори швидко прибули на місце події та повідомили про подію працівників ДСНС. Поки з небезпечною знахідкою працювали спеціалісти, поліцейські охороняли місце події.

Патрульні надали дієві поради у разі виявлення боєприпасів або предметів, за зовнішніми ознаками схожих на боєприпаси.

Важливо:

зберігати спокій;

за можливістю попередити про підозрілий предмет осіб, які знаходяться поруч; позначити місце перебування предмета, а по можливості огородити його;

негайно повідомити про знахідку чергові служби 101 і 102;

не курити, не користуватись запальничками, іншими джерелами відкритого вогню та предметами, що можуть його утворювати.

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