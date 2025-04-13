В ВСУ впервые показали лазерное оружие «Тризуб» — видео

Лазерное оружие «Тризуб» может уничтожать дроны и авиационную технику на расстоянии до 5000 метров.

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Силы беспилотных систем ВСУ продемонстрировали работу украинского лазерного комплекса «Тризуб». Установка способна уничтожать дроны и авиационную технику на расстоянии до 5000 метров. Новую систему представил командующий силами беспилотных систем Вадим Сухаревский на конференции «Европейская оборонная индустрия: перспективы сотрудничества с украинским ОПК».

Заявлено, что украинский лазер может уничтожать:

ударные дроны, авиабомбы, крылатые и баллистические ракеты — на расстоянии до 3000 м;

вертолеты, самолеты и разведывательные дроны — на расстоянии до 5000 м.

Также лазер можно использовать для ослепления дронов, крылатых ракет, вертолетов и самолетов на дистанции до 10 000 м.

Во время испытаний также была продемонстрирована работа по наземной мишени и использование лазера для ослепления камеры оптоволоконного FPV-дрона.

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