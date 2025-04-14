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За время полномасштабной войны РФ убила до 100 тысяч украинских военных и 13 тысяч гражданских — Зеленский

09:23, 14 апреля 2025
Армия РФ за 3 года полномасштабной войны убила до 100 тысяч украинских военных, 13 тысяч мирных жителей и более 600 детей.
За время полномасштабной войны РФ убила до 100 тысяч украинских военных и 13 тысяч гражданских — Зеленский
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Российская армия за 3 года полномасштабной войны убила до 100 тысяч украинских защитников, 13 тысяч мирных жителей и более 600 детей. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News.

Так, в результате ежедневных ударов российских войск по украинским городам погибли 13 тысяч гражданских, среди них — более 600 детей. Количество погибших украинских военных может достигать 100 тысяч.

Также Президент сообщил, что российские войска около 1700 раз атаковали школы и 780 раз — медицинские учреждения.

«Наши люди платят самую высокую возможную цену», — заявил Владимир Зеленский. «Выше этой цены не существует. Мы отдали все наши деньги — всё, что имели в финансовом плане. Но самое главное — мы отдали [жизни] наших людей».

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рф Украина война Владимир Зеленский

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