За время полномасштабной войны РФ убила до 100 тысяч украинских военных и 13 тысяч гражданских — Зеленский

Армия РФ за 3 года полномасштабной войны убила до 100 тысяч украинских военных, 13 тысяч мирных жителей и более 600 детей.

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Российская армия за 3 года полномасштабной войны убила до 100 тысяч украинских защитников, 13 тысяч мирных жителей и более 600 детей. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News.

Так, в результате ежедневных ударов российских войск по украинским городам погибли 13 тысяч гражданских, среди них — более 600 детей. Количество погибших украинских военных может достигать 100 тысяч.

Также Президент сообщил, что российские войска около 1700 раз атаковали школы и 780 раз — медицинские учреждения.

«Наши люди платят самую высокую возможную цену», — заявил Владимир Зеленский. «Выше этой цены не существует. Мы отдали все наши деньги — всё, что имели в финансовом плане. Но самое главное — мы отдали [жизни] наших людей».

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