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В Киеве стаю розовых фламинго вернули на летние озерные угодья, фото

18:43, 19 апреля 2025
Самая большая в Украине зоопарковская стая розовых фламинго возвращается на свои летние озерные угодья.
В Киеве стаю розовых фламинго вернули на летние озерные угодья, фото
Источник фото: Киевский зоологический парк общегосударственного значения
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Крупнейшая в Украине зоопарковская стая розовых фламинго вернулась на свои летние озерные угодья. Теперь 2 десятка птиц добавляют ярких красок весенней зелени КиевЗоо.

В «Киевском зоопарке» рассказали, что для фламинго обустроили новые комфортные зоны с травяными газонами, кустами и песчано-глинистыми пляжами, а также создали новые гнездовые участки.

Для комфорта пернатых старались максимально воспроизвести природные условия черноморских лиманов — с мутной водой, в иле которой фламинго ловят планктон, и береговой грязью, из которой они строят свои гнезда.

Также в последние дни птичьи островки КиевЗоо пополнились индюками, павлинами обычными и павлинами белыми.

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Киев зоопарк

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