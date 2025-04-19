В Киеве стаю розовых фламинго вернули на летние озерные угодья, фото

Самая большая в Украине зоопарковская стая розовых фламинго возвращается на свои летние озерные угодья.

Источник фото: Киевский зоологический парк общегосударственного значения

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Крупнейшая в Украине зоопарковская стая розовых фламинго вернулась на свои летние озерные угодья. Теперь 2 десятка птиц добавляют ярких красок весенней зелени КиевЗоо.

В «Киевском зоопарке» рассказали, что для фламинго обустроили новые комфортные зоны с травяными газонами, кустами и песчано-глинистыми пляжами, а также создали новые гнездовые участки.

Для комфорта пернатых старались максимально воспроизвести природные условия черноморских лиманов — с мутной водой, в иле которой фламинго ловят планктон, и береговой грязью, из которой они строят свои гнезда.

Также в последние дни птичьи островки КиевЗоо пополнились индюками, павлинами обычными и павлинами белыми.

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