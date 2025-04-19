Практика судов
  1. В Украине

Украина вернула из российского плена 277 защитников накануне Пасхи, фото

18:15, 19 апреля 2025
277 украинских военнослужащих возвращаются из плена в рамках обмена.
Украина вернула из российского плена 277 защитников накануне Пасхи, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина вернула из российского плена 277 защитников, среди которых — бойцы ВСУ, Нацгвардии, Государственной специальной службы транспорта и Госпогранслужбы. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

По его словам, освобожденные военные защищали Мариуполь, Донбасс, Херсонскую, Запорожскую и Луганскую области.

«Наши дома — одна из лучших новостей, какие только могут быть. Еще 277 воинов вернулись домой из российского плена.

Воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной специальной службы транспорта и пограничники. Защищали Мариуполь и другие направления на Донбассе, Херсонщину, Запорожье, Луганщину.

Благодарю всех, кто сделал возможным это возвращение наших людей. Особенно признателен Объединенным Арабским Эмиратам за посредничество.

Всего с начала полномасштабной войны удалось вернуть домой уже 4552 человека — военных и гражданских.

Мы помним о всех, кто в плену. Ищем каждого и каждую, кто может там быть. Мы обязаны вернуть всех», — подчеркнул Президент Украины.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными уточняет: 246 военных были возвращены в рамках обмена пленными, еще 31 человек — вне обмена.

Большинство из тех, кого удалось вернуть, – это молодежь после 2000 года рождения. Своих родных увидит сегодня женщина-военнослужащая, находившаяся в плену с мая 2022 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные пленные плен военнослужащие Владимир Зеленский обмен пленными

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла закон о создании нового Единого реестра квалификаций — Классификатора профессий

Вместо действующего Реестра квалификаций в Украине будет создан новый Единый реестр квалификаций – Классификатор профессий.

Арендаторы коммунального имущества, осуществившие неотделимые улучшения, смогут выкупить его только через аукционы – принят закон

Вместо безальтернативного выкупа имущества арендатором через «неотделимые улучшения» принятый закон устанавливает аукционы по продаже такого имущества, где арендатор может либо воспользоваться приоритетным правом выкупа по наивысшей цене, сформированной на открытом аукционе, либо получить компенсацию за проведенные неотделимые улучшения от нового владельца имущества.

Кабмин опубликовал перечень дорог, ремонт которых профинансируют за счет остатка средств бюджета от программы ЕС

Правительство опубликовало перечень дорог, строительство и ремонт которых будут осуществляться за счет остатка средств спецфонда госбюджета от программы ЕС в размере 412 млн грн.

Верховная Рада поддержала законопроект Третьяковой об ограничении выплаты пенсий работающим прокурорам и не только

Парламент принял за основу изменения о выплате пенсий работающим прокурорам.

Финансировать перевозку иностранных кандидатов на военную службу из иностранных государств, их питание и проживание смогут за счет бюджета – Кабмин внес изменения

Кабмин внес изменения в положение о ТЦК, предусматривающие, что перевозка кандидатов на военную службу из числа иностранцев с территории иностранных государств, обеспечение их питанием и проживанием может осуществляться за счет средств государственного бюджета.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Завітневич
    Олександр Завітневич
    голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки