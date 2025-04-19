Украина вернула из российского плена 277 защитников накануне Пасхи, фото

277 украинских военнослужащих возвращаются из плена в рамках обмена.

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Украина вернула из российского плена 277 защитников, среди которых — бойцы ВСУ, Нацгвардии, Государственной специальной службы транспорта и Госпогранслужбы. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

По его словам, освобожденные военные защищали Мариуполь, Донбасс, Херсонскую, Запорожскую и Луганскую области.

«Наши дома — одна из лучших новостей, какие только могут быть. Еще 277 воинов вернулись домой из российского плена.

Воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной специальной службы транспорта и пограничники. Защищали Мариуполь и другие направления на Донбассе, Херсонщину, Запорожье, Луганщину.

Благодарю всех, кто сделал возможным это возвращение наших людей. Особенно признателен Объединенным Арабским Эмиратам за посредничество.

Всего с начала полномасштабной войны удалось вернуть домой уже 4552 человека — военных и гражданских.

Мы помним о всех, кто в плену. Ищем каждого и каждую, кто может там быть. Мы обязаны вернуть всех», — подчеркнул Президент Украины.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными уточняет: 246 военных были возвращены в рамках обмена пленными, еще 31 человек — вне обмена.

Большинство из тех, кого удалось вернуть, – это молодежь после 2000 года рождения. Своих родных увидит сегодня женщина-военнослужащая, находившаяся в плену с мая 2022 года.

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