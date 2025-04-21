Дом, авто, земля и лодка – экс-таможенник предстанет перед судом за «неизвестное» имущество на 12 млн гривен

Экс-таможенника из Львова будут судить за незаконное обогащение на 12 миллионов гривен.

Фото: pgo.gov.ua

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Офис Генерального прокурора сообщил о завершении расследования и направлении в суд обвинительного акта в отношении бывшего работника Львовской таможни. Ему инкриминируют незаконное обогащение в особо крупном размере - речь идет о более 12 миллионов гривен.

По данным следствия, обвиняемый приобрел активы, законное происхождение которых не подтверждено. Среди имущества, ставшего предметом расследования: жилой дом в Днепропетровской области, 22 земельных участка во Львовской и Днепропетровской областях, несколько автомобилей - в частности Jeep Cherokee, Toyota Venza, КамАЗ, прицеп и водный транспорт Brig Falkon 450L, а также экскаватор ЭО-2621.

Это имущество было оформлено как на самого обвиняемого, так и на членов его семьи - жену, отца и тестя. Стоимость активов существенно превышает его официальные доходы - более шести с половиной тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

На все объекты, фигурирующие в деле, наложен арест с целью дальнейшей специальной конфискации. Судебное разбирательство состоится в ближайшее время.

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