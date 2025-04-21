Будинок, авто, земля і човен – ексмитник постане перед судом за «невідоме» майно на 12 млн гривень

Ексмитника зі Львова судитимуть за незаконне збагачення на 12 мільйонів гривень.

Фото: pgo.gov.ua

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Офіс Генерального прокурора повідомив про завершення розслідування та направлення до суду обвинувального акта щодо колишнього працівника Львівської митниці. Йому інкримінують незаконне збагачення в особливо великому розмірі — йдеться про понад 12 мільйонів гривень.

За даними слідства, обвинувачений набув активів, законне походження яких не підтверджено. Серед майна, що стало предметом розслідування: житловий будинок у Дніпропетровській області, 22 земельні ділянки у Львівській та Дніпропетровській областях, кілька автомобілів — зокрема Jeep Cherokee, Toyota Venza, КамАЗ, причіп і водний транспорт Brig Falkon 450L, а також екскаватор ЭО-2621.

Це майно було оформлене як на самого обвинуваченого, так і на членів його родини — дружину, батька та тестя. Вартість активів суттєво перевищує його офіційні доходи — понад шість з половиною тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

На всі об’єкти, що фігурують у справі, накладено арешт з метою подальшої спеціальної конфіскації. Судовий розгляд відбудеться найближчим часом.

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