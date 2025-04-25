Жена Петра Порошенко подала в суд иск о разделе имущества

Марина Порошенко подала в суд иск о разделе имущества с Петром Порошенко.

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Супруга 5-го президента Украины, ныне народного депутата Петра Порошенко Марина подала в суд иск о разделе имущества с мужем. Об этом свидетельствуют данные из судебного реестра.

Марина Порошенко обратилась к сулу 27 марта 2025 года. Дело будет рассматривать Крыжопольский районный суд Винницкой области.

Адвокат Порошенко Игорь Головань в комментарии LIGA.net сказал, что не может больше рассказать, чем сообщается в судебном реестре. Из его слов следует, что иск не означает развод Порошенко: "Развод – это отдельный процесс, а имущественные процессы – это отдельные процессы".

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