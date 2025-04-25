Дружина Петра Порошенка подала до суду позов щодо поділу майна

Марина Порошенко подала до суду позов про поділ майна з Петром Порошенком.

Фото: Facebook / Петро Порошенко

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Дружина 5-го президента України, нині народного депутата Петра Порошенка Марина подала до суду позов про поділ майна з чоловіком. Про це свідчать дані з судового реєстру.

Марина Порошенко звернулася до суду 27 березня 2025 року. Справу розглядатиме Крижопільський районний суд Вінницької області.

Адвокат Порошенка Ігор Головань у коментарі LIGA.net сказав, що не може розповісти більше, ніж повідомляється в судовому реєстрі. З його слів випливає, що позов не означає розлучення Порошенків: "Розлучення – це окремий процес, а майнові процеси – це окремі процеси".

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