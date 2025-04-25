Укрзалізниця призначає додатковий поїзд до Трускавця

9 і 11 травня буде курсувати додатковий поїзд з Києва до Трускавця.

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Укрзалізниця анонсувала призначення традиційного додаткового швидкого поїзда №159/160 Київ — Трускавець на 9 та 11 травня 2025 року, щоб забезпечити зручний транспорт для пасажирів, які планують поїздки до курортного міста.

Поїзд вирушатиме з Києва о 10:16, а в Трускавець прибуватиме о 19:37. Зворотне відправлення з Трускавця — о 09:03, прибуття до Києва — о 19:11.

Поїзд складатиметься з купейних вагонів, але з місцями для сидіння. Номери місць вказують, що непарні місця знаходяться біля вікон, а парні — біля проходу.

Квитки на цей додатковий поїзд вже доступні для придбання через застосунок Укрзалізниці, на офіційному сайті та в касах.

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