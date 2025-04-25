Укрзализныця назначает дополнительный поезд в Трускавец

9 и 11 мая будет курсировать дополнительный поезд из Киева в Трускавец.

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Укрзализныця анонсировала назначение традиционного дополнительного скорого поезда №159/160 Киев - Трускавец на 9 и 11 мая 2025 года, чтобы обеспечить удобный транспорт для пассажиров, которые планируют поездки в курортный город.

Поезд будет отправляться из Киева в 10:16, а в Трускавец прибывать в 19:37. Обратное отправление из Трускавца - в 09:03, прибытие в Киев - в 19:11.

Поезд будет состоять из купейных вагонов, но с местами для сидения. Номера мест указывают, что нечетные места находятся возле окон, а четные - возле прохода.

Билеты на этот дополнительный поезд уже доступны для приобретения через приложение Укрзализныци, на официальном сайте и в кассах.

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