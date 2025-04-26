Более 700 патронов и гранаты — в Днепре задержали мужчину с арсеналом оружия

Во время обыска в доме 45-летнего мужчины правоохранители изъяли боеприпасы и гранаты, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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В Днепре правоохранители задержали 45-летнего мужчину за незаконное хранение оружия. Об этом сообщает полиция региона.

Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили почти 700 патронов и две гранаты. Все изъятое направлено на экспертное исследование.

На основании собранных доказательств следователь, при согласовании с Левобережной окружной прокуратурой города, сообщил злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

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