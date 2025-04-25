Правоохранитель из Киевской области за 15 тысяч долларов переправил военнообязанного в Польшу, — ГБР

Фигурант организовал незаконный выезд уклоняющегося через границу в сговоре с сообщниками, но беглеца задержали и вернули в Украину.

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Государственное бюро расследований разоблачило правоохранителя, который за 15 тысяч долларов переправил военнообязанного в Польшу. Об этом сообщает ГБР.

В частности, начальнику одного из отделов правоохранительного органа Киевщины сообщено о подозрении. Фигурант за 15 тысяч долларов организовал незаконную переправку военнообязанного через государственную границу.

Установлено, что должностное лицо действовало в сговоре с сообщниками. Он гарантировал жителю Киева выезд в Польшу через Волынскую область.

Клиента на автомобиле доставили в один из отелей недалеко от границы, а оттуда — на мотоциклах через леса к месту пересечения границы в обход официальных пунктов пропуска. Однако польские правоохранители задержали беглеца и вернули его в Украину, где оперативно установили личность организатора.

Он подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

Следствие продолжается, устанавливаются сообщники подозреваемого и другие возможные факты переправки уклонистов через границу.

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