Правоохоронець із Київщини за 15 тисяч доларів переправив військовозобов’язаного до Польщі, — ДБР

Посадовець організував незаконний виїзд ухилянта через кордон у змові зі спільниками, але втікача затримали й повернули в Україну.

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Державне бюро розслідувань викрило правоохоронця, який за 15 тисяч доларів переправив військовозобов’язаного до Польщі. Про це повідомляє ДБР.

Зокрема, начальнику одного з відділів правоохоронного органу Київщини повідомили про підозру. Фігурант за 15 тисяч доларів організував незаконне переправлення військовозобов’язаного через державний кордон.

Встановлено, що посадовець «працював» у змові зі спільниками. Він гарантував мешканцю Києва виїзд до Польщі через Волинську область.

Так, клієнта на автомобілі довезли до одного з готелів поблизу кордону, а звідти – на мотоциклах через ліси до місця перетину поза офіційними пунктами пропуску. Проте польські правоохоронці затримали втікача та повернули до України, де була оперативно встановлена особа організатора.

Він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Слідство триває, встановлюються спільники підозрюваного та інші можливі факти переправлення ухилянтів через кордон.

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