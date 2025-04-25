Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Харків'янина засудили за ухилення від служби після проходження ВЛК та отримання повістки

19:17, 25 квітня 2025
У Харкові суд виніс вирок чоловіку за ухилення від служби.
Харків'янина засудили за ухилення від служби після проходження ВЛК та отримання повістки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Харкові Червонозаводський районний суд виніс вирок чоловіку, який ухилився від мобілізації після проходження військово-лікарської комісії та отримання повістки. Його покарали за порушення законодавства України, що стосується мобілізації. Про це йдеться у вироку Червонозаводського районного суду м. Харкова у справі № 646/9926/23.

Згідно з судовими матеріалами, у липні 2023 року чоловік, який підлягав загальній мобілізації, прибув для реєстрації та медичного обстеження. За результатами огляду військово-лікарської комісії він був визнаний придатним до служби. 17 липня того ж року він отримав повістку для відправлення на службу.

Однак, чоловік не з'явився за повісткою та ухилився від призову. Через кілька місяців, 22 листопада 2023 року, він отримав повторну повістку, але знову не прибув на відправлення до військової частини.

У суді обвинувачений визнав свою провину та розкаявся. На підставі цього суд ухвалив вирок, визнавши чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України. Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Однак, суд, врахувавши обставини справи, застосував статтю 75 КК України та звільнив чоловіка від відбування покарання з випробуванням на два роки. Протягом цього часу, якщо він не вчинить нових злочинів та виконає покладені обов'язки, покарання не буде виконано.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Харків повістка ВЛК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Генсек НАТО Марк Рютте: «Саме завдяки Президенту Трампу глухий кут було подолано»

Генсек НАТО Марк Рютте, відомий своїми суперечливими заявами про те, чи буде Україна у НАТО, розсипався у компліментах Трампу.

Депутати пропонують окреслити види реклами криптовалют, які будуть заборонені законом

У законі про рекламу буде встановлена безпосередня заборона на поширення інформації про віртуальні активи, операції та дії з ними, що має на меті просування фінансової піраміди на ринку віртуальних активів.

Скасування закордонного паспорта громадянина Ізраїлю не є тотожним поняттю припинення громадянства цієї держави – Велика Палата Верховного Суду

Щодо твердження позивача про порушення процедури, оскільки Указ прийнято з ініціативи СБУ, то ВП ВС зазначила, що законодавством не визначено вичерпного переліку джерел, з яких органи ДМС можуть отримувати інформацію про підстави втрати особою громадянства України.

Оприлюднено дослівний план мирного врегулювання США, який показав Стів Віткофф у Парижі, і план-відповідь України та європейців

Опубліковані дослівні плани мирного врегулювання – як представлений Віткоффом зі сторони США у Парижі, так і відповідний план від України, який передали Кіту Келлогу у Лондоні.

ВККС попросила депутатів швидше прийняти закон про дозвіл знов взяти участь у конкурсі до Антикорсуду кандидатам, які не склали іспит

Голова ВККС Андрій Пасічник у листі до Дениса Маслова вказує, що прийом документів від кандидатів до ВАКС має початися вже 1 червня, а закон про повторну участь кандидатів, що не склали іспит, поки не прийнято.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Григорович
    Павло Григорович
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва