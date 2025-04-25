Харків'янина засудили за ухилення від служби після проходження ВЛК та отримання повістки

У Харкові суд виніс вирок чоловіку за ухилення від служби.

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У Харкові Червонозаводський районний суд виніс вирок чоловіку, який ухилився від мобілізації після проходження військово-лікарської комісії та отримання повістки. Його покарали за порушення законодавства України, що стосується мобілізації. Про це йдеться у вироку Червонозаводського районного суду м. Харкова у справі № 646/9926/23.

Згідно з судовими матеріалами, у липні 2023 року чоловік, який підлягав загальній мобілізації, прибув для реєстрації та медичного обстеження. За результатами огляду військово-лікарської комісії він був визнаний придатним до служби. 17 липня того ж року він отримав повістку для відправлення на службу.

Однак, чоловік не з'явився за повісткою та ухилився від призову. Через кілька місяців, 22 листопада 2023 року, він отримав повторну повістку, але знову не прибув на відправлення до військової частини.

У суді обвинувачений визнав свою провину та розкаявся. На підставі цього суд ухвалив вирок, визнавши чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України. Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Однак, суд, врахувавши обставини справи, застосував статтю 75 КК України та звільнив чоловіка від відбування покарання з випробуванням на два роки. Протягом цього часу, якщо він не вчинить нових злочинів та виконає покладені обов'язки, покарання не буде виконано.

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