Призначення пенсії — чи можна подати нотаріально завірену копію трудової книжки

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області роз’яснило, чи враховуються для призначення пенсії дані нотаріально завіреної копії трудової книжки.
Документи про стаж (зокрема, трудова книжка), вік та заробітну плату для призначення пенсії подаються тільки в оригіналах.
Це зазначено в пункті 2.23 постанови правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
У разі подання документів для призначення пенсії через вебпортал Пенсійного фонду України, додаються скановані копії документів, зроблені з оригіналів.
Раніше у Пенсійному фонді пояснили, чи можна вийти на пенсію в 55 років, якщо є 27 років страхового стажу та участь у бойових діях.
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