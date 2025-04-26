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Призначення пенсії — чи можна подати нотаріально завірену копію трудової книжки

20:13, 26 квітня 2025
Стало відомо, чи враховуються для призначення пенсії дані нотаріально завіреної копії трудової книжки.
Призначення пенсії — чи можна подати нотаріально завірену копію трудової книжки
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Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області роз’яснило, чи враховуються для призначення пенсії дані нотаріально завіреної копії трудової книжки.

Документи про стаж (зокрема, трудова книжка), вік та заробітну плату для призначення пенсії подаються тільки в оригіналах.

Це зазначено в пункті 2.23 постанови правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

У разі подання документів для призначення пенсії через вебпортал Пенсійного фонду України, додаються скановані копії документів, зроблені з оригіналів.

Раніше у Пенсійному фонді пояснили, чи можна вийти на пенсію в 55 років, якщо є 27 років страхового стажу та участь у бойових діях.

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