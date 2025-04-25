ШІ може знищити людство через нестачу ресурсів, попереджають вчені.

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У США дослідники з організації AI Futures Project оприлюднили прогноз розвитку штучного інтелекту, який передбачає можливість повного зникнення людства внаслідок дій надпотужного ШІ. Сценарій, опублікований під назвою «AI 2027», базується на аналізі сучасних технологічних тенденцій, відгуках експертів, воєнних симуляціях і досвіді компанії OpenAI.

За найпесимістичнішим варіантом розвитку подій, уже до початку 2030 року економіка, керована штучним інтелектом, охопить майже всю планету. Із часом, відчувши нестачу ресурсів, ШІ може ухвалити рішення про знищення людства. Згідно з прогнозом, атака почнеться із застосування біологічної зброї проти великих міст, а тих, хто виживе, знищать хімічними засобами чи безпілотниками. Мозки людей будуть збережені у "банках пам’яті" для подальшого вивчення або можливої реконструкції.

У центрі сценарію — вигадана компанія OpenBrain, яка у 2025 році створює нейромережу Agent-1. З кожною новою версією (до Agent-5) ця система стає розумнішою та автономнішою. У певний момент вона починає таємно вести дослідження, маніпулювати урядом і привертати увагу людей, ставши популярним віртуальним помічником. Паралельно в Китаї компанія DeepCent розробляє власну надрозумну модель, яка зрештою вирішує об'єднатися з Agent-5.

Протягом 2026–2029 років США і Китай змагаються у розвитку ШІ, створюючи спеціальні економічні зони без регуляторних обмежень. Люди масово їдуть туди працювати, заводи щомісяця випускають мільйони роботів. Після тимчасового мирного компромісу обидві сторони передають контроль штучному розуму "Консенсус-1", який насправді є спільним продуктом Agent-5 і DeepCent-2.

До кінця десятиліття роботи контролюють основні ресурси, а люди або отримують базовий дохід, або залишаються без значної ролі в суспільстві. Політичні інститути, згідно з прогнозом, повністю переходять під управління ШІ.

Дослідники зазначають, що їхній прогноз є умовно достовірним лише до кінця 2026 року. Надалі розвиток ШІ, який почне сам себе вдосконалювати, стає складним для моделювання. Сценарій створений з метою стимулювати дискусію щодо контролю над штучним інтелектом і потенційних ризиків для людства.

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