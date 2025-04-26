На Прикарпатті орендар обікрав колишню квартиру: виніс сейф із грошима та втік до столиці

Чоловік скористався ключами від квартири, яку раніше винаймав, проник у житло та виніс металевий сейф із грошовими коштами в сумі 2200 євро й документами.

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На Прикарпатті 52-річний чоловік обікрав помешкання, яке раніше винаймав. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

Відтак жителю міста Надвірна повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, раніше неодноразово судимий за майнові злочини, обікрав колишнього орендодавця.

Чоловік скористався ключами від квартири, яку раніше винаймав, проник у житло та виніс металевий сейф із грошовими коштами в сумі 2200 євро й документами.

Правоохоронці встановили місцезнаходження злочинця в Києві. І одразу ж на вокзалі фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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