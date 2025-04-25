У Києві затримали чоловіка, який за 170 тисяч обіцяв «влаштувати» на керівну посаду у поліцію через впливові зв’язки

Киянин обіцяв колишньому працівнику системи МВС за 170 тисяч гривень допомогти з бронюванням та працевлаштуванням на керівну посаду в поліцію.

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У Києві затримали чоловіка, який обіцяв колишньому працівнику системи МВС за 170 тисяч гривень допомогти з бронюванням та працевлаштуванням на керівну посаду в поліцію. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Зокрема, повідомлено про підозру 60-річному чоловіку, який, розповідаючи про знайомства із високопосадовцями Міноборони та Нацполіції, обіцяв допомогти із бронюванням та влаштувати на керівну посаду у поліцію.

За даними слідства, киянин, який раніше працював у системі органів внутрішніх справ, хотів повернутися у правоохоронні органи. Втім конкурс саме на обрану ним посаду скасували. Тож знайомі порадили йому звернутися за консультацією щодо працевлаштування до підозрюваного.

Той розповів, що має дружні зв’язки з високопосадовцями, відтак допоможе спочатку забронювати чоловіка через Міністерство оборони, а згодом працевлаштує на керівну посаду у поліцію.

Розповідаючи про свої впливові знайомства, чоловік показував у своєму телефоні номери нібито високопосадовців, з якими домовляється.

За свою допомогу він вимагав та одержав загалом майже 170 тисячі гривень. Затримали його під час отримання останньої частини коштів у сумі 44 тисячі гривень.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

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