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В Киеве задержали мужчину, который за 170 тысяч обещал «устроить» на руководящую должность в полицию через влиятельные связи.

16:00, 25 апреля 2025
Киевлянин пообещал бывшему сотруднику системы МВД за 170 тысяч гривен помочь с бронированием и трудоустройством на руководящую должность в полицию.
В Киеве задержали мужчину, который за 170 тысяч обещал «устроить» на руководящую должность в полицию через влиятельные связи.
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В Киеве задержали мужчину, который обещал бывшему сотруднику системы МВД за 170 тысяч гривен помочь с бронированием и трудоустройством на руководящую должность в полицию. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

В частности, сообщено о подозрении 60-летнему мужчине, который, рассказывая о своих знакомствах с высокопоставленными чиновниками Минобороны и Нацполиции, обещал содействовать в бронировании и устроить на руководящую должность в полицию.

По данным следствия, киевлянин, ранее работавший в системе органов внутренних дел, хотел вернуться в правоохранительные органы. Однако конкурс на выбранную им должность был отменен. Тогда знакомые посоветовали ему обратиться за консультацией по трудоустройству к подозреваемому.

Тот рассказал, что имеет дружеские связи с высокопоставленными лицами, и пообещал сначала оформить бронирование через Министерство обороны, а затем устроить на руководящую должность в полицию.

Рассказывая о своих влиятельных связях, мужчина демонстрировал в телефоне номера якобы высокопоставленных лиц, с которыми он якобы договаривался.

За свою помощь он потребовал и получил в общей сложности почти 170 тысяч гривен. Его задержали при получении последней части суммы в размере 44 тысяч гривен.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

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прокуратура Национальная полиция полиция взятка Киев бронирование

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