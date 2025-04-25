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Отмена загранпаспорта гражданина Израиля не тождественна понятию прекращения гражданства этой страны – Большая Палата Верховного Суда

14:48, 25 апреля 2025
Относительно утверждения истца о нарушении процедуры, поскольку Указ был принят по инициативе СБУ, БП ВС отметила, что законодательством не определен исчерпывающий перечень источников, из которых органы Государственной миграционной службы могут получать информацию о основаниях утраты лицом гражданства Украины.
Отмена загранпаспорта гражданина Израиля не тождественна понятию прекращения гражданства этой страны – Большая Палата Верховного Суда
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Большая Палата Верховного Суда высказалась относительно источников получения Государственной миграционной службой Украины информации об основаниях утраты лицом гражданства Украины, а также о нетождественности отмены, утраты действия или изменения паспорта гражданина прекращению гражданства. Соответствующая позиция отражена в постановлении по делу №9901/166/21.

Так, истец обратился в суд с иском к Президенту Украины при участии третьего лица – Государственной миграционной службы Украины – о признании противоправным и отмене Указа Президента Украины в части прекращения гражданства Украины.

Истец указывал, в частности, что процедура рассмотрения представлений по вопросам прекращения гражданства была нарушена, поскольку соответствующий Указ в отношении истца был принят по инициативе Службы безопасности Украины, а не центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданства, как это предусмотрено частью первой статьи 24 Закона Украины «О гражданстве Украины» и пунктом 104 Порядка №215.

Кассационный административный суд Верховного Суда отказал в удовлетворении иска.

Подавая апелляционную жалобу, представитель истца утверждал также, что Служба безопасности Украины сослалась в качестве основания для утраты гражданства Украины на документ, который был отменен в соответствии с законодательством государства, выдавшего его, а органы Государственной миграционной службы не проверили этот факт. Это привело к тому, что суд признал установленным факт наличия у истца гражданства Израиля при отсутствии подтверждения этого доказательствами.

Правовая позиция Большой Палаты Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда отметила, что отмена загранпаспорта гражданина Израиля не тождественна понятию прекращения гражданства этой страны, которое происходит в соответствии с определенной процедурой. Такое прекращение путем отказа от израильского гражданства требует одобрения министра внутренних дел. Утрата действия паспорта гражданина Израиля, его изменение или отмена не означают прекращения гражданства Израиля.

Относительно утверждения истца о нарушении процедуры рассмотрения представлений по вопросам прекращения гражданства, поскольку Указ в отношении истца был принят по инициативе Службы безопасности Украины, Большая Палата Верховного Суда указала, что действующим законодательством не определен исчерпывающий перечень источников, из которых органы Государственной миграционной службы могут получать информацию об основаниях утраты лицом гражданства Украины. Таким образом, при наличии соответствующих обращений и фактов, подтвержденных документами, полученными в соответствии с законом, органы миграционной службы имели все предусмотренные законом основания для проверки таких фактов и принятия соответствующих мер, предусмотренных законом.

Следовательно, ответчик соблюдал надлежащую процедуру решения вопроса о прекращении гражданства истцом.

Аналогичный правовой вывод изложен в постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 23 марта 2023 года по делу №9901/276/21.

Автор: Наталя Мамченко

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Отмена загранпаспорта гражданина Израиля не тождественна понятию прекращения гражданства этой страны – Большая Палата Верховного Суда

Относительно утверждения истца о нарушении процедуры, поскольку Указ был принят по инициативе СБУ, БП ВС отметила, что законодательством не определен исчерпывающий перечень источников, из которых органы Государственной миграционной службы могут получать информацию о основаниях утраты лицом гражданства Украины.

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