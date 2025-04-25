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Скасування закордонного паспорта громадянина Ізраїлю не є тотожним поняттю припинення громадянства цієї держави – Велика Палата Верховного Суду

14:48, 25 квітня 2025
Щодо твердження позивача про порушення процедури, оскільки Указ прийнято з ініціативи СБУ, то ВП ВС зазначила, що законодавством не визначено вичерпного переліку джерел, з яких органи ДМС можуть отримувати інформацію про підстави втрати особою громадянства України.
Скасування закордонного паспорта громадянина Ізраїлю не є тотожним поняттю припинення громадянства цієї держави – Велика Палата Верховного Суду
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Велика Палата Верховного Суду висловилася стосовно джерел отримання Державною міграційною службою України інформації про підстави втрати особою громадянства України, а також нетотожності скасування, втрати чинності чи зміни паспорта громадянина припиненню громадянства. Відповідна позиція відображена у постанові по справі 9901/166/21.

Так, позивач звернувся до суду з позовом до Президента України, за участю третьої особи – Державної міграційної служби України, про визнання протиправним та скасування Указу Президента України в частині припинення громадянства України.

Позивач зазначав, зокрема, що процедура провадження за поданнями з питань припинення громадянства порушена, оскільки відповідний Указ стосовно позивача прийнято з ініціативи Служби безпеки України, а не центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, як це передбачено частиною першою статті 24 Закону України «Про громадянство України» та пунктом 104 Порядку №215.

КАС ВС відмовив у задоволенні позову.

Звертаючись з апеляційною скаргою, представник позивача стверджував також, що Служба безпеки України послалася як на підставу для втрати громадянства України на документ, який було скасовано відповідно до законодавства держави, що його видала, а органи ДМСУ не перевірили вказаний факт.

Це призвело до визнання судом встановленою обставиною наявності у позивача громадянства Ізраїлю за відсутності підтвердження цього доказами.

Правова позиція ВП ВС

ВП ВС зазначила, що скасування закордонного паспорта громадянина Ізраїлю не є тотожним поняттю припинення громадянства цієї держави, що відбувається згідно з певною процедурою.

Таке припинення шляхом відмови від ізраїльського громадянства вимагає схвалення міністра внутрішніх справ.

Втрата чинності паспортом громадянина Ізраїлю, зміна чи скасування такого паспорта не означають припинення громадянства Ізраїлю.

Щодо твердження позивача про порушення процедури провадження за поданнями з питань припинення громадянства, оскільки Указ щодо позивача прийнято з ініціативи Служби безпеки України, то ВП ВС зазначила, що чинним законодавством не визначено вичерпного переліку джерел, з яких органи державної міграційної служби можуть отримувати інформацію про підстави втрати особою громадянства України, а тому за наявності відповідних звернень та фактів, на підтвердження яких було подано документи, отримані відповідно до закону, органи міграційної служби мали всі передбачені законом підстави для перевірки таких та вжиття відповідних заходів, передбачених законом.

Отже, відповідач дотримав належної процедури вирішення питання про припинення позивачем громадянства.

Аналогічний правовий висновок викладено у постанові ВП ВС від 23 березня 2023 року у справі 9901/276/21.

Автор: Наталя Мамченко

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паспорт громадянство Велика Палата Верховного Суду Ізраїль

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Скасування закордонного паспорта громадянина Ізраїлю не є тотожним поняттю припинення громадянства цієї держави – Велика Палата Верховного Суду

Щодо твердження позивача про порушення процедури, оскільки Указ прийнято з ініціативи СБУ, то ВП ВС зазначила, що законодавством не визначено вичерпного переліку джерел, з яких органи ДМС можуть отримувати інформацію про підстави втрати особою громадянства України.

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