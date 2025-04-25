Практика судів
  1. У світі

Трамп заявив, що не жартував про можливе входження Канади, Гренландії та Панамського каналу до складу США

14:35, 25 квітня 2025
Дональд Трамп наголосив, що вважає розширення території США питанням національної та міжнародної безпеки.
Трамп заявив, що не жартував про можливе входження Канади, Гренландії та Панамського каналу до складу США
Фото: Facebook / Donald J. Trump
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість включення Канади, Гренландії та навіть Панамського каналу до складу Сполучених Штатів. Про це він сказав в інтерв’ю виданню The Time.

Коли журналіст припустив, що Трамп, можливо, жартує із цього приводу, той заперечив:

«Насправді — ні», — відповів Трамп, додавши, що йдеться про «розширення Американської імперії».

«Я б не сказав, що це саме імперія. Але якби з’явилась відповідна можливість — так, думаю, це було б добре. Гренландія була б у виграшній позиції, якби стала нашою. Це важливо для нашої національної та навіть міжнародної безпеки», — заявив він.

Окремо Трамп висловився про Канаду, зазначивши, що США нібито несуть надмірні витрати на її підтримку:

«Канада — це цікавий випадок. Ми щороку втрачаємо від 200 до 250 мільярдів доларів, підтримуючи її. Ми забезпечуємо їхню армію, ми забезпечуємо майже кожен аспект їхнього життя. Нам не потрібно, щоб вони виробляли для нас автомобілі — ми хочемо виготовляти їх самі. Нам не потрібні їхні ліси, не потрібна їхня енергія. Взагалі нічого не потрібно від Канади. І я кажу: єдиний спосіб, за якого це може працювати — це якщо Канада стане штатом», — підкреслив Трамп.

Як стало відомо раніше, Білий дім направив відомствам інструкції щодо реалізації плану приєднання Гренландії до США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Скасування закордонного паспорта громадянина Ізраїлю не є тотожним поняттю припинення громадянства цієї держави – Велика Палата Верховного Суду

Щодо твердження позивача про порушення процедури, оскільки Указ прийнято з ініціативи СБУ, то ВП ВС зазначила, що законодавством не визначено вичерпного переліку джерел, з яких органи ДМС можуть отримувати інформацію про підстави втрати особою громадянства України.

Оприлюднено дослівний план мирного врегулювання США, який показав Стів Віткофф у Парижі, і план-відповідь України та європейців

Опубліковані дослівні плани мирного врегулювання – як представлений Віткоффом зі сторони США у Парижі, так і відповідний план від України, який передали Кіту Келлогу у Лондоні.

ВККС попросила депутатів швидше прийняти закон про дозвіл знов взяти участь у конкурсі до Антикорсуду кандидатам, які не склали іспит

Голова ВККС Андрій Пасічник у листі до Дениса Маслова вказує, що прийом документів від кандидатів до ВАКС має початися вже 1 червня, а закон про повторну участь кандидатів, що не склали іспит, поки не прийнято.

Конкурс до Вищого антикорупційного суду по-новому – у ВККС розповіли, що очікує кандидатів на посади суддів

ВККС хоче, щоб новий конкурс до ВАКС та АП ВАКС став успішним, для цього вже спростили правила конкурсу.

Для зупинення провадження у справі недостатньо формального перебування особи у складі ЗСУ – Верховний Суд

Верховний Суд висловився про недостатність формального перебування у ЗСУ для зупинення провадження у справі – необхідно встановити, що військова частина, де проходить службу особа, переведена на воєнний стан та виконує бойові завдання у зоні бойових дій

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Григорович
    Павло Григорович
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва