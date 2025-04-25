Трамп заявив, що не жартував про можливе входження Канади, Гренландії та Панамського каналу до складу США

Дональд Трамп наголосив, що вважає розширення території США питанням національної та міжнародної безпеки.

Фото: Facebook / Donald J. Trump

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Президент США Дональд Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість включення Канади, Гренландії та навіть Панамського каналу до складу Сполучених Штатів. Про це він сказав в інтерв’ю виданню The Time.

Коли журналіст припустив, що Трамп, можливо, жартує із цього приводу, той заперечив:

«Насправді — ні», — відповів Трамп, додавши, що йдеться про «розширення Американської імперії».

«Я б не сказав, що це саме імперія. Але якби з’явилась відповідна можливість — так, думаю, це було б добре. Гренландія була б у виграшній позиції, якби стала нашою. Це важливо для нашої національної та навіть міжнародної безпеки», — заявив він.

Окремо Трамп висловився про Канаду, зазначивши, що США нібито несуть надмірні витрати на її підтримку:

«Канада — це цікавий випадок. Ми щороку втрачаємо від 200 до 250 мільярдів доларів, підтримуючи її. Ми забезпечуємо їхню армію, ми забезпечуємо майже кожен аспект їхнього життя. Нам не потрібно, щоб вони виробляли для нас автомобілі — ми хочемо виготовляти їх самі. Нам не потрібні їхні ліси, не потрібна їхня енергія. Взагалі нічого не потрібно від Канади. І я кажу: єдиний спосіб, за якого це може працювати — це якщо Канада стане штатом», — підкреслив Трамп.

Як стало відомо раніше, Білий дім направив відомствам інструкції щодо реалізації плану приєднання Гренландії до США.

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