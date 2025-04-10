Білий дім направив відомствам інструкції щодо реалізації плану приєднання Гренландії до США, — NYT

США готують план приєднання Гренландії, включаючи фінансову допомогу острову.

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Адміністрація президента США Дональда Трампа направила відомствам інструкції щодо реалізації плану приєднання Гренландії до США. Про це повідомляє The New York Times.

Так, Білий дім розробляє план придбання арктичного острова у Данії, залучаючи до реалізації кілька міністерств.

За даними джерел, Рада національної безпеки Білого дому вже провела кілька зустрічей, щоб втілити слова Трампа в дії, розіславши інструкції різним урядовим структурам.

Хоча повні деталі плану невідомі, військовий варіант серйозно не розглядався.

Натомість ставка робиться на переконання місцевих жителів через PR-кампанію, зокрема рекламу та соцмережі, щоб вони самі захотіли приєднатися до США.

Американська влада також розглядає надання фінансової допомоги острову.

Серед пропозицій — замінити щорічні субсидії Данії (600 мільйонів доларів) на виплати близько 10 тисяч доларів кожному гренландцю. Чиновники вважають, що видобуток місцевих ресурсів — рідкісних металів, міді, золота, урану та нафти — покриє ці витрати.

Історично США вже намагалися купити Гренландію — у 1946 році адміністрація Трумена пропонувала Данії еквівалент 1 мільярда доларів. Данія століттями контролює острів, який з 1953 року є частиною королівства. Сьогодні Гренландія має автономію, але залежить від данських субсидій, а її оборона та зовнішня політика — у руках Копенгагена. Багато місцевих лідерів хочуть незалежності, але розходяться в думках щодо строків і зближення з США.

Видання вказує, що данські лідери обурені планами Трампа. Прем’єр-міністр Метте Фредеріксен під час візиту до Гренландії засудила тиск США, заявивши: «Ви не можете анексувати іншу країну». Вона наголосила, що долю острова мають вирішувати самі гренландці. Трамп же звернувся до них у Конгресі: «Ми підтримуємо ваше право на самовизначення і радо приймемо вас до США. Ми захистимо вас і зробимо багатими».

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