Білий дім направив відомствам інструкції щодо реалізації плану приєднання Гренландії до США, — NYT

Адміністрація президента США Дональда Трампа направила відомствам інструкції щодо реалізації плану приєднання Гренландії до США. Про це повідомляє The New York Times.
Так, Білий дім розробляє план придбання арктичного острова у Данії, залучаючи до реалізації кілька міністерств.
За даними джерел, Рада національної безпеки Білого дому вже провела кілька зустрічей, щоб втілити слова Трампа в дії, розіславши інструкції різним урядовим структурам.
Хоча повні деталі плану невідомі, військовий варіант серйозно не розглядався.
Натомість ставка робиться на переконання місцевих жителів через PR-кампанію, зокрема рекламу та соцмережі, щоб вони самі захотіли приєднатися до США.
Американська влада також розглядає надання фінансової допомоги острову.
Серед пропозицій — замінити щорічні субсидії Данії (600 мільйонів доларів) на виплати близько 10 тисяч доларів кожному гренландцю. Чиновники вважають, що видобуток місцевих ресурсів — рідкісних металів, міді, золота, урану та нафти — покриє ці витрати.
Історично США вже намагалися купити Гренландію — у 1946 році адміністрація Трумена пропонувала Данії еквівалент 1 мільярда доларів. Данія століттями контролює острів, який з 1953 року є частиною королівства. Сьогодні Гренландія має автономію, але залежить від данських субсидій, а її оборона та зовнішня політика — у руках Копенгагена. Багато місцевих лідерів хочуть незалежності, але розходяться в думках щодо строків і зближення з США.
Видання вказує, що данські лідери обурені планами Трампа. Прем’єр-міністр Метте Фредеріксен під час візиту до Гренландії засудила тиск США, заявивши: «Ви не можете анексувати іншу країну». Вона наголосила, що долю острова мають вирішувати самі гренландці. Трамп же звернувся до них у Конгресі: «Ми підтримуємо ваше право на самовизначення і радо приймемо вас до США. Ми захистимо вас і зробимо багатими».
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.