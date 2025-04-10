Белый дом направил ведомствам инструкции по реализации плана присоединения Гренландии к США, — NYT

США готовят план присоединения Гренландии, включая финансовую помощь острову.

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Администрация президента США Дональда Трампа направила ведомствам инструкции по реализации плана присоединения Гренландии к США. Об этом сообщает The New York Times.

Так, Белый дом разрабатывает план приобретения арктического острова у Дании, привлекая к реализации несколько министерств.

По данным источников, Совет национальной безопасности Белого дома уже провел несколько встреч, чтобы воплотить слова Трампа в действие, разослав инструкции различным правительственным структурам.

Хотя полные детали плана неизвестны, военный вариант серьезно не рассматривался.

Вместо этого акцент делается на убеждение местных жителей через PR-кампанию, в том числе рекламу и социальные сети, чтобы они сами захотели присоединиться к США.

Американские власти также рассматривают предоставление финансовой помощи острову.

Среди предложений — заменить ежегодные субсидии Дании (600 миллионов долларов) на выплаты около 10 тысяч долларов каждому гренландцу. Чиновники считают, что добыча местных ресурсов — редких металлов, меди, золота, урана и нефти — покроет эти расходы.

Исторически США уже пытались купить Гренландию — в 1946 году администрация Трумана предложила Дании эквивалент 1 миллиарда долларов. Дания столетиями контролирует остров, который с 1953 года является частью королевства. Сегодня Гренландия имеет автономию, но зависит от датских субсидий, а её оборона и внешняя политика находятся в руках Копенгагена. Многие местные лидеры хотят независимости, но расходятся во мнениях относительно сроков и сближения с США.

Издание указывает, что датские лидеры возмущены планами Трампа. Премьер-министр Метте Фредериксен во время визита в Гренландию осудила давление США, заявив: «Вы не можете аннексировать другую страну». Она подчеркнула, что судьбу острова должны решать сами гренландцы. Трамп же обратился к ним в Конгрессе: «Мы поддерживаем ваше право на самоопределение и с радостью примем вас в США. Мы защитим вас и сделаем богатыми».

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