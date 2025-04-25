У ПФУ пояснили, чи може пенсіонер, що виїхав за кордон, отримати українську пенсію за кілька років

Пенсіонеру, який не отримував пенсію через власну вину, виплачують її лише за період трьох років до моменту звернення.

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У Пенсійному фонді в Донецькій області пояснили, чи може пенсіонер, що виїхав за кордон, отримати українську пенсію за кілька років.

Зазначається, що це можливо за певних умов.

Виплата пенсії за минулий час виплачується пенсіонеру, який не отримав пенсію своєчасно з власної вини, не більше ніж за три роки до дня звернення за отриманням пенсії.

При цьому частина неотриманої пенсії, але не більше як за 12 місяців, виплачується одночасно, а решта суми виплачується щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячного розміру пенсії (відповідно до ст. 46 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»).

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