Коли в Україні можуть зрости тарифи на комуналку — прогноз Нацбанку

Національний банк України вважає можливим поступове підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги у найближчі роки, проте точні строки та умови такого перегляду залишаються невизначеними і створюють ризики для інфляційного прогнозу. Про це йдеться в Інфляційному звіті регулятора.
Прогнозується, що протягом цього року тарифи на газ, тепло і гаряче водопостачання не змінюватимуться.
"Проте складний стан в енергетиці та фіскальна консолідація, імовірно, зумовлять поступове коригування цих тарифів у наступних роках. Зокрема, припускається початок поступового приведення їх до економічно обґрунтованих рівнів з 2026 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відтермінування їх підвищення зумовить нижчу інфляцію, але погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній.
"Водночас зростатимуть ризики нестабільності на енергоринку, погіршуватиметься інвестиційний потенціал галузі, а ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє", - продовжили в НБУ.
Натомість достатньо швидке та суттєве підвищення вартості енергоносіїв для усунення дисбалансів у енергетичному секторі посилить інфляційний тиск та зумовить потребу в збільшенні субсидій для населення, вважають у НБУ.
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