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Коли в Україні можуть зрости тарифи на комуналку — прогноз Нацбанку

14:47, 25 квітня 2025
У НБУ допускають збільшення тарифів на комунальні послуги у 2026 році.
Коли в Україні можуть зрости тарифи на комуналку — прогноз Нацбанку
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Національний банк України вважає можливим поступове підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги у найближчі роки, проте точні строки та умови такого перегляду залишаються невизначеними і створюють ризики для інфляційного прогнозу. Про це йдеться в Інфляційному звіті регулятора.

Прогнозується, що протягом цього року тарифи на газ, тепло і гаряче водопостачання не змінюватимуться.

"Проте складний стан в енергетиці та фіскальна консолідація, імовірно, зумовлять поступове коригування цих тарифів у наступних роках. Зокрема, припускається початок поступового приведення їх до економічно обґрунтованих рівнів з 2026 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відтермінування їх підвищення зумовить нижчу інфляцію, але погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній.

"Водночас зростатимуть ризики нестабільності на енергоринку, погіршуватиметься інвестиційний потенціал галузі, а ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє", - продовжили в НБУ.

Натомість достатньо швидке та суттєве підвищення вартості енергоносіїв для усунення дисбалансів у енергетичному секторі посилить інфляційний тиск та зумовить потребу в збільшенні субсидій для населення, вважають у НБУ. 

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НБУ Нацбанк

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