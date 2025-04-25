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Когда в Украине могут вырасти тарифы на коммуналку — прогноз Нацбанка

14:47, 25 апреля 2025
В НБУ допускают увеличение тарифов на коммунальные услуги в 2026 году.
Когда в Украине могут вырасти тарифы на коммуналку — прогноз Нацбанка
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Национальный банк Украины считает возможным постепенное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в ближайшие годы, однако точные сроки и условия такого пересмотра остаются неопределёнными и создают риски для инфляционного прогноза. Об этом говорится в Инфляционном отчёте регулятора.

Прогнозируется, что в течение этого года тарифы на газ, отопление и горячее водоснабжение останутся без изменений.

«Однако сложное состояние в энергетике и фискальная консолидация, вероятно, приведут к постепенной корректировке этих тарифов в последующие годы. В частности, предполагается начало постепенного приведения их к экономически обоснованным уровням с 2026 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отсрочка повышения тарифов приведёт к более низкой инфляции, но ухудшит финансовое состояние государственных энергокомпаний.

«В то же время возрастут риски нестабильности на энергетическом рынке, снизится инвестиционный потенциал отрасли, а ценовое давление будет лишь отложено на будущее», — добавили в НБУ.

В то же время достаточно быстрое и существенное повышение стоимости энергоносителей для устранения дисбалансов в энергетическом секторе усилит инфляционное давление и приведёт к необходимости увеличения субсидий для населения, считают в НБУ. 

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НБУ Нацбанк

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