В ПФУ объяснили, может ли пенсионер, уехавший за границу, получить украинскую пенсию за несколько лет

Пенсионеру, не получавшему пенсию по собственной вине, выплачивают ее только за период трех лет до момента обращения.

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В Пенсионном фонде в Донецкой области объяснили, может ли выехавший за границу пенсионер получить украинскую пенсию за несколько лет.

Отмечается, что это возможно при определенных условиях.

Выплата пенсии за прошедшее время выплачивается пенсионеру, не получившему пенсию своевременно по собственной вине, не более чем за три года до дня обращения за получением пенсии.

При этом часть неполученной пенсии, но не более чем за 12 месяцев, выплачивается одновременно, а остальная сумма выплачивается ежемесячно равными частями, не превышающими месячный размер пенсии (согласно ст. 46 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

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