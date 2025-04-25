Трамп заявил, что не шутил о возможном вхождении Канады, Гренландии и Панамского канала в состав США

Дональд Трамп подчеркнул, что считает расширение территории США вопросом национальной и международной безопасности.

Фото: Facebook / Donald J. Trump

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Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность включения Канады, Гренландии и даже Панамского канала в состав Соединенных Штатов. Об этом он сообщил в интервью изданию The Time.

Когда журналист предположил, что Трамп, возможно, шутит по этому поводу, тот возразил:

«На самом деле — нет», — ответил Трамп, добавив, что речь идет о «расширении Американской империи».

«Я бы не сказал, что это именно империя. Но если бы появилась подходящая возможность — да, думаю, это было бы хорошо. Гренландия была бы в выигрышной позиции, если бы стала нашей. Это важно для нашей национальной и даже международной безопасности», — заявил он.

Отдельно Трамп высказался о Канаде, отметив, что США якобы несут чрезмерные расходы на ее поддержку:

«Канада — это интересный случай. Мы ежегодно теряем от 200 до 250 миллиардов долларов, поддерживая ее. Мы обеспечиваем их армию, мы обеспечиваем почти каждый аспект их жизни. Нам не нужно, чтобы они производили для нас автомобили — мы хотим делать их сами. Нам не нужны их леса, не нужна их энергия. Нам вообще ничего не нужно от Канады. И я говорю: единственный способ, при котором это может работать — это если Канада станет штатом», — подчеркнул Трамп.

Как стало известно ранее, Белый дом направил ведомствам инструкции по реализации плана присоединения Гренландии к США.

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