Практика судов
  1. В мире

Трамп заявил, что не шутил о возможном вхождении Канады, Гренландии и Панамского канала в состав США

14:35, 25 апреля 2025
Дональд Трамп подчеркнул, что считает расширение территории США вопросом национальной и международной безопасности.
Трамп заявил, что не шутил о возможном вхождении Канады, Гренландии и Панамского канала в состав США
Фото: Facebook / Donald J. Trump
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность включения Канады, Гренландии и даже Панамского канала в состав Соединенных Штатов. Об этом он сообщил в интервью изданию The Time.

Когда журналист предположил, что Трамп, возможно, шутит по этому поводу, тот возразил:

«На самом деле — нет», — ответил Трамп, добавив, что речь идет о «расширении Американской империи».

«Я бы не сказал, что это именно империя. Но если бы появилась подходящая возможность — да, думаю, это было бы хорошо. Гренландия была бы в выигрышной позиции, если бы стала нашей. Это важно для нашей национальной и даже международной безопасности», — заявил он.

Отдельно Трамп высказался о Канаде, отметив, что США якобы несут чрезмерные расходы на ее поддержку:

«Канада — это интересный случай. Мы ежегодно теряем от 200 до 250 миллиардов долларов, поддерживая ее. Мы обеспечиваем их армию, мы обеспечиваем почти каждый аспект их жизни. Нам не нужно, чтобы они производили для нас автомобили — мы хотим делать их сами. Нам не нужны их леса, не нужна их энергия. Нам вообще ничего не нужно от Канады. И я говорю: единственный способ, при котором это может работать — это если Канада станет штатом», — подчеркнул Трамп.

Как стало известно ранее, Белый дом направил ведомствам инструкции по реализации плана присоединения Гренландии к США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Отмена загранпаспорта гражданина Израиля не тождественна понятию прекращения гражданства этой страны – Большая Палата Верховного Суда

Относительно утверждения истца о нарушении процедуры, поскольку Указ был принят по инициативе СБУ, БП ВС отметила, что законодательством не определен исчерпывающий перечень источников, из которых органы Государственной миграционной службы могут получать информацию о основаниях утраты лицом гражданства Украины.

Опубликованы дословный план мирного урегулирования США, представленный Стивом Уиткоффом в Париже, и план-ответ Украины и европейцев

Опубликованы дословные планы мирного урегулирования – как представленный Уиткоффом от США в Париже, так и ответный план Украины, переданный Киту Келлогу в Лондоне.

ВККС попросила депутатов быстрее принять закон, разрешающий повторно участвовать в конкурсе в Антикорсуд кандидатам, не сдавшим экзамен

Глава ВККС Андрей Пасичник в письме к Денису Маслову указывает, что прием документов от кандидатов в ВАКС должен начаться уже 1 июня, а закон о повторном участии кандидатов, не сдавших экзамен, пока не принят.

Конкурс в Высший антикоррупционный суд по-новому – в ВККС рассказали, что ожидает кандидатов на должности судей

ВККС хочет, чтобы новый конкурс в ВАКС и АП ВАКС стал успешным, для этого уже упростили правила конкурса.

Для приостановления производства по делу недостаточно формального пребывания лица в составе Вооруженных Сил Украины – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что для приостановления производства по делу недостаточно формального пребывания в ВСУ – необходимо установить, что воинская часть, в которой служит лицо, переведена на военное положение и выполняет боевые задачи в зоне боевых действий.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Григорович
    Павло Григорович
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва