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На Прикарпатье арендатор обворовал бывшую квартиру: вынес сейф с деньгами и скрылся в столице

15:23, 26 апреля 2025
Мужчина воспользовался ключами от квартиры, которую ранее снимал, проник в жильё и вынес металлический сейф с денежными средствами в сумме 2200 евро и документами.
На Прикарпатье арендатор обворовал бывшую квартиру: вынес сейф с деньгами и скрылся в столице
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На Прикарпатье 52-летний мужчина обокрал жильё, которое ранее арендовал. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

Жителю города Надворная сообщено о подозрении в совершении кражи в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, обокрал своего бывшего арендодателя.

Мужчина воспользовался ключами от квартиры, которую ранее снимал, проник в жильё и вынес металлический сейф с денежными средствами в сумме 2200 евро и документами.

Правоохранители установили местонахождение злоумышленника в Киеве. Его сразу же задержали на вокзале в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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прокуратура кража Ивано-Франковск

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