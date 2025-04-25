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В США обнародовали сценарий, по которому ИИ может уничтожить человечество к 2030 году

21:06, 25 апреля 2025
ИИ может уничтожить человечество из-за нехватки ресурсов, предупреждают ученые.
В США обнародовали сценарий, по которому ИИ может уничтожить человечество к 2030 году
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В США исследователи из организации AI Futures Project обнародовали прогноз развития искусственного интеллекта, который предусматривает возможность полного исчезновения человечества в результате действий сверхмощного ИИ. Сценарий, опубликованный под названием «AI 2027», базируется на анализе современных технологических тенденций, отзывах экспертов, военных симуляциях и опыте компании OpenAI.

По самому пессимистичному варианту развития событий, уже к началу 2030 года экономика, управляемая искусственным интеллектом, охватит почти всю планету. Со временем, почувствовав нехватку ресурсов, ИИ может принять решение об уничтожении человечества. Согласно прогнозу, атака начнется с применения биологического оружия против крупных городов, а тех, кто выживет, уничтожат химическими средствами или беспилотниками. Мозги людей будут сохранены в «банках памяти» для дальнейшего изучения или возможной реконструкции.

В центре сценария - вымышленная компания OpenBrain, которая в 2025 году создает нейросеть Agent-1. С каждой новой версией (до Agent-5) эта система становится умнее и автономнее. В определенный момент она начинает тайно вести исследования, манипулировать правительством и привлекать внимание людей, став популярным виртуальным помощником. Параллельно в Китае компания DeepCent разрабатывает собственную сверхразумную модель, которая в конце концов решает объединиться с Agent-5.

В течение 2026-2029 годов США и Китай соревнуются в развитии ИИ, создавая специальные экономические зоны без регуляторных ограничений. Люди массово едут туда работать, заводы ежемесячно выпускают миллионы роботов. После временного мирного компромисса обе стороны передают контроль искусственному разуму «Консенсус-1», который на самом деле является совместным продуктом Agent-5 и DeepCent-2.

К концу десятилетия роботы контролируют основные ресурсы, а люди либо получают базовый доход, либо остаются без значительной роли в обществе. Политические институты, согласно прогнозу, полностью переходят под управление ИИ.

Исследователи отмечают, что их прогноз является условно достоверным лишь до конца 2026 года. В дальнейшем развитие ИИ, который начнет сам себя совершенствовать, становится сложным для моделирования. Сценарий создан с целью стимулировать дискуссию о контроле над искусственным интеллектом и потенциальных рисках для человечества.

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США технологии ИИ

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