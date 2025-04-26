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Назначение пенсии — можно ли подать нотариально заверенную копию трудовой книжки

20:13, 26 апреля 2025
Стало известно, учитываются ли для назначения пенсии данные нотариально заверенной копии трудовой книжки.
Назначение пенсии — можно ли подать нотариально заверенную копию трудовой книжки
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области разъяснило, учитываются ли для назначения пенсии данные нотариально заверенной копии трудовой книжки.

Документы о стаже (в частности, трудовая книжка), возрасте и заработной плате для назначения пенсии подаются только в оригиналах.

Об этом говорится в пункте 2.23 постановления правления Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 № 22-1 «Об утверждении Порядка подачи и оформления документов для назначения (перерасчёта) пенсий в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

В случае подачи документов для назначения пенсии через веб-портал Пенсионного фонда Украины прилагаются сканированные копии документов, сделанные с оригиналов.

Ранее в Пенсионном фонде объяснили, можно ли выйти на пенсию в 55 лет, если есть 27 лет страхового стажа и участие в боевых действиях.

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