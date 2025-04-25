Харьковчанина осудили за уклонение от службы после прохождения ВВК и получения повестки

В Харькове суд вынес приговор мужчине за уклонение от службы.

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В Харькове Червонозаводской районный суд вынес приговор мужчине, который уклонился от мобилизации после прохождения военно-врачебной комиссии и получения повестки. Его наказали за нарушение законодательства Украины, касающегося мобилизации. Об этом говорится в приговоре Червонозаводского районного суда г. Харькова по делу № 646/9926/23.

Согласно судебным материалам, в июле 2023 года мужчина, который подлежал общей мобилизации, прибыл для регистрации и медицинского обследования. По результатам осмотра военно-врачебной комиссии он был признан годным к службе. 17 июля того же года он получил повестку для отправки на службу.

Однако, мужчина не явился по повестке и уклонился от призыва. Через несколько месяцев, 22 ноября 2023 года, он получил повторную повестку, но снова не прибыл на отправку в воинскую часть.

В суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся. На основании этого суд вынес приговор, признав мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Однако, суд, учитывая обстоятельства дела, применил статью 75 УК Украины и освободил мужчину от отбывания наказания с испытанием на два года. В течение этого времени, если он не совершит новых преступлений и выполнит возложенные обязанности, наказание не будет выполнено.

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