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Понад 700 набоїв і гранати — у Дніпрі затримали чоловіка з арсеналом зброї

08:11, 26 квітня 2025
Під час обшуку в оселі 45-річного чоловіка правоохоронці вилучили боєприпаси та гранати, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Понад 700 набоїв і гранати — у Дніпрі затримали чоловіка з арсеналом зброї
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У Дніпрі правоохоронці затримали 45-річного чоловіка за незаконне зберігання зброї. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, під час обшуку за місцем мешкання чоловіка правоохоронці виявили майже 700 набоїв та дві гранати. Все вилучене направили на експертне дослідження.

На підставі зібраних доказів, слідчим, за погодженням із Лівобережною окружною прокуратурою міста, зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває слідство.

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Національна поліція поліція зброя граната боєприпаси

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