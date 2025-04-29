Практика судов
  1. В Украине

В Сумах будут судить врача МСЭК, которая получала взятки и не указала в декларацию квартиру в Италии

00:06, 29 апреля 2025
В ежегодной декларации врач не указала квартиру стоимостью 40 тыс. евро, которую она приобрела в Италии.
В Сумах будут судить врача МСЭК, которая получала взятки и не указала в декларацию квартиру в Италии
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Сумах правоохранители утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении врача Областного коммунального учреждения «Сумской областной центр медико-социальной экспертизы» по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды, а также умышленного внесения в декларацию заведомо недостоверных сведений.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, будучи членом специализированной онкологической комиссии, обвиняемая выражала пациентам, проходящим плановый осмотр, просьбу оплатить определенную сумму для беспрепятственного принятия решения о признании их инвалидами.

При этом пациенты перечисляли неправомерную выгоду на личный банковский счет врача. Задокументировано получение ею 34 тыс. гривен от пациентов.

Более того, в ежегодной декларации врач не указала квартиру стоимостью 40 тыс. евро, которую она приобрела в Итальянской Республике в июле 2023 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура взятка Сумы МСЕК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс в общие апелляционные суды состоится сразу по судам, но в три очереди – ВККС изменила правила конкурса в апелляционные суды

Заявления для участия в конкурсе в апелляционные суды первой очереди необходимо подать до 9 мая 2025 года.

Причиной блекаута в Европе стал редкий атмосферный феномен – оператор электросети Португалии

Из-за экстремальных колебаний температуры возникла индуцированная атмосферная вибрация, которая вызвала сбои в синхронизации между электрическими системами, заявили в Португалии.

НАБУ допросило Кубракова через 8 месяцев после подачи им заявления – действительно ли он выступал обличителем по громкому делу?

«Заявителя-обличителя Кубракова О. М.» детективы НАБУ допросили через 8 месяцев после подачи им заявления и за неделю до завершения досудебного расследования – действительно ли у него статус обличителя, или – только медийной фигуры.

Европейский суд по правам человека избрал новым председателем судью Маттиаса Гийомара от Франции

Судья ЕСПЧ от Франции Маттиас Гийомар возглавит ЕСПЧ в конце мая 2025 года.

Великобритания и ЕС собираются заключить новую сделку о торговле, которая будет предусматривать поддержку Украины

ЕС вместе с Великобританией собираются заключить соглашение о перезагрузке отношений после Brexit, указав в нем «непоколебимую приверженность» поддержке Украины.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Гулько
    Борис Гулько
    голова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
  • Наталія Таран
    Наталія Таран
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олександр Боровицький
    Олександр Боровицький
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Михайло Капустинський
    Михайло Капустинський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Інна Алєєва
    Інна Алєєва
    суддя Господарського суду міста Києва