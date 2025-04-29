В Сумах будут судить врача МСЭК, которая получала взятки и не указала в декларацию квартиру в Италии

В ежегодной декларации врач не указала квартиру стоимостью 40 тыс. евро, которую она приобрела в Италии.

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В Сумах правоохранители утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении врача Областного коммунального учреждения «Сумской областной центр медико-социальной экспертизы» по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды, а также умышленного внесения в декларацию заведомо недостоверных сведений.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, будучи членом специализированной онкологической комиссии, обвиняемая выражала пациентам, проходящим плановый осмотр, просьбу оплатить определенную сумму для беспрепятственного принятия решения о признании их инвалидами.

При этом пациенты перечисляли неправомерную выгоду на личный банковский счет врача. Задокументировано получение ею 34 тыс. гривен от пациентов.

Более того, в ежегодной декларации врач не указала квартиру стоимостью 40 тыс. евро, которую она приобрела в Итальянской Республике в июле 2023 года.

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