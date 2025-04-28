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Минобороны запускает «единое окно» для поставщиков вооружения

17:49, 28 апреля 2025
Закупочное агентство Минобороны «Агентство оборонных закупок» запускает «единое окно» для предложений от производителей вооружения и поставщиков.
Минобороны запускает «единое окно» для поставщиков вооружения
Фото: mod.gov.ua
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Закупочное агентство Министерства обороны Украины - «Агентство оборонных закупок» (АОЗ) - вводит «единое окно» для сбора предложений от производителей и поставщиков. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

По словам Глеба Каневского, директора Департамента политики закупок Минобороны, в 2025 году бюджет АОЗ на закупку вооружения, военной техники и боеприпасов составляет более 380 млрд грн. Создание «единого окна» является частью цифровизации закупочных процессов и должно сделать сотрудничество с производителями более современным и технологичным.

Компании, которые хотят предложить свою продукцию для нужд обороны, должны пройти процедуру верификации на сайте АОЗ в разделе «Поставщикам». Для этого нужно заполнить базовую информацию о себе.

Как будет работать система:

  • Поставщик или производитель подает базовую информацию о себе и своей продукции на сайте АОЗ.
  • Агентство проводит проверку данных и принимает решение - включить компанию в реестр верифицированных поставщиков или предоставить обоснованный отказ.
  • Верифицированные поставщики будут получать запросы на коммерческие предложения в соответствии с имеющейся потребностью.
  • В запросах будет указана дата, время закупок и будет обеспечена обратная связь по их результатам.
  • С компанией-победителем будет заключаться договор.

Как отметил директор АОЗ Арсен Жумадилов, запуск «единого окна» упрощает доступ производителей и поставщиков к участию в закупках и ускоряет обработку предложений. Такой подход должен обеспечить конфиденциальность данных, ускорить время обработки коммерческих предложений и создать равные условия для всех участников рынка.

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оружие Минобороны

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