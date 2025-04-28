Минобороны запускает «единое окно» для поставщиков вооружения

Закупочное агентство Министерства обороны Украины - «Агентство оборонных закупок» (АОЗ) - вводит «единое окно» для сбора предложений от производителей и поставщиков. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.
По словам Глеба Каневского, директора Департамента политики закупок Минобороны, в 2025 году бюджет АОЗ на закупку вооружения, военной техники и боеприпасов составляет более 380 млрд грн. Создание «единого окна» является частью цифровизации закупочных процессов и должно сделать сотрудничество с производителями более современным и технологичным.
Компании, которые хотят предложить свою продукцию для нужд обороны, должны пройти процедуру верификации на сайте АОЗ в разделе «Поставщикам». Для этого нужно заполнить базовую информацию о себе.
Как будет работать система:
Как отметил директор АОЗ Арсен Жумадилов, запуск «единого окна» упрощает доступ производителей и поставщиков к участию в закупках и ускоряет обработку предложений. Такой подход должен обеспечить конфиденциальность данных, ускорить время обработки коммерческих предложений и создать равные условия для всех участников рынка.
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