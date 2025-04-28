Конкурс на должности в САП — опубликован рейтинговый список кандидатов после тестирования на знание законодательства

Конкурсная комиссия утвердила рейтинговый список кандидатов по результатам тестирования на знание законодательства.

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В понедельник, 28 апреля, Конкурсная комиссия по проведению конкурса на должности прокурора, заместителя руководителя подразделения и руководителя подразделения Специализированной антикоррупционной прокуратуры утвердила рейтинговый список кандидатов по результатам тестирования на знание законодательства (профессиональный тест). Об этом сообщила пресс-служба САП.

Рейтинговый список кандидатов составлен по результатам анонимного тестирования на знание законодательства с использованием компьютерной техники.

В САП отметили, что кандидаты, набравшие 80 баллов и более, допущены к следующим этапам конкурса.

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