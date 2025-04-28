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Великобритания и ЕС собираются заключить новую сделку о торговле, которая будет предусматривать поддержку Украины

17:35, 28 апреля 2025
ЕС вместе с Великобританией собираются заключить соглашение о перезагрузке отношений после Brexit, указав в нем «непоколебимую приверженность» поддержке Украины.
Великобритания и ЕС собираются заключить новую сделку о торговле, которая будет предусматривать поддержку Украины
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Великобритания и Европейский Союз намерены подписать официальную декларацию о «свободной и открытой торговле» вопреки плану тарифов президента США Дональда Трампа.

В утечке проекта, с которым ознакомилось Politico, обещается «новое стратегическое партнерство» между Лондоном и Брюсселем, основанное на «поддержке глобальной экономической стабильности и нашей взаимной приверженности свободной и открытой торговле».

Это произошло в тот момент, когда британское правительство Кира Стармера ведет переговоры с администрацией Трампа, чтобы попытаться отменить новые тарифы президента США.

Проект соглашения Великобритании и ЕС, датированный 25 апреля, является одним из нескольких, которые разрабатываются в преддверии саммита 19 мая, который рассматривается как ключевой момент в перезагрузке отношений после Brexit.

Официальные лица также ведут переговоры по соглашениям Великобритании и ЕС в области обороны и безопасности, рыболовства и энергетики, а также о «взаимопонимании», какие темы будут охвачены интенсивными переговорами по перезагрузке Brexit в этом году.

Послы ЕС собираются встретиться 30 апреля в Брюсселе, чтобы рассмотреть прогресс в переговорах.

«Непоколебимая приверженность» Киеву

Проект также касается таких тем, как вторжение России в Украину, ситуация на Ближнем Востоке и нелегальная миграция.

Как сообщает Politico, в документе обе стороны заявляют о своей «непоколебимой приверженности предоставлению политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической» поддержки Киеву, а также заявляют о своей «приверженности обеспечению постоянного прекращения огня в Газе, освобождению всех заложников и увеличению гуманитарной помощи».

Документ также содержит раздел, в котором обе стороны вновь обязуются к «многосторонности», включая поддержку устава ООН, Европейской конвенции по правам человека и других международных соглашений.

И Лондон, и Брюссель также подтверждают свою «приверженность международному развитию и его важность как ключевой опоры отношений» — в частности, в свете резких сокращений международной помощи Великобритании при одновременном увеличении расходов на оборону.

Саммит 19 мая состоится в Великобритании, и ожидается, что он станет следующей важной вехой в попытках Стармера пересмотреть отношения с ЕС, которые часто были бурными во времена его предшественников-тори.

Ожидается, что встреча будет использована для запуска более широкого спектра переговоров, которые охватывают такие темы, как отмена некоторых проверок на границе сельскохозяйственной продукции, визовая схема мобильности молодежи и связь британских и европейских схем торговли выбросами.

Автор: Наталя Мамченко

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ЕС Великобритания

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