Отчуждение имущества, находящегося в налоговом залоге – особенности

В ГНС напомнили, в каких случаях следует согласовывать с налоговой операции с имуществом, находящимся в налоговом залоге.

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В Главном управлении ГНС в Полтавской области разъяснили особенности отчуждения имущества, находящегося в налоговом залоге.

Так, налогоплательщик может отчуждать имущество, находящееся в налоговом залоге, только с согласия контролирующего органа, а также в случае, если контролирующий орган в течение десяти дней с момента получения соответствующего обращения от налогоплательщика не предоставил ответа относительно предоставления (или отказа в предоставлении) согласия.

Если в налоговом залоге находится только готовая продукция, товары и товарные запасы, налогоплательщик имеет право отчуждать такое имущество без согласия контролирующего органа по ценам не ниже обычных. Средства от такого отчуждения должны быть направлены в полном объёме на выплату заработной платы, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и/или погашение налогового долга.

Согласно пункту 92.4 статьи 92 Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 №2755-VI (с изменениями и дополнениями), согласие контролирующего органа не требуется на отчуждение в процессе приватизации государственного или коммунального имущества в составе единого имущественного комплекса государственного или коммунального предприятия, если договором купли-продажи объекта приватизации предусмотрено обязательство покупателя погасить в полном объёме сумму налогового долга, в связи с которым возникло право налогового залога, не позднее шести календарных месяцев с даты перехода права собственности на объект приватизации.

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