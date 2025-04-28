Суды на стороне государства – Минюст успешно сопроводил более 1680 дел

Минюст выиграл 77% судебных дел в пользу государства в первом квартале 2025 года.

Фото: pravda.com.ua

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Министерство юстиции Украины продолжает эффективно отстаивать интересы государства в судах. По данным ведомства, по состоянию на конец первого квартала 2025 года Минюст сопровождал более 1680 судебных дел, из которых 77% завершились решениями в пользу государства. Об этом сообщили в ведомстве.

Министерство осуществляет защиту интересов трех основных субъектов: Кабинета Министров Украины и его должностных лиц, государства в различных категориях споров, а также самого Министерства юстиции, его должностных лиц и созданных при ведомстве комиссий. В частности, Минюст представляет правительство по делам об обжаловании действий или бездействия, защищает имущественные права государства, а также действует по делам, связанным с решениями собственных дисциплинарных или квалификационных органов.

Больше всего дел в 2025 году касалось защиты интересов Кабмина - 976 производств, 80% из которых были завершены в его пользу. В спорах с участием государства в лице Минюста положительный результат достигнут в 96% случаев, а по делам о деятельности самого Министерства - в 70%. За три месяца представители Минюста приняли участие в более 700 судебных заседаниях.

Среди основных категорий дел - защита государственных интересов по делам, связанным с последствиями российской агрессии, нарушением санкционного законодательства нотариусами, возвращением в государственную собственность имущества и земельных участков, запретом деятельности пророссийских политических партий и защитой объектов мирового наследия ЮНЕСКО.

Кроме традиционных направлений работы, появились новые вызовы. В частности, Минюст сопровождает дела по установлению и начислению социальных гарантий в условиях военного положения, привлечение частных исполнителей к ответственности за нарушение законодательства, увольнение государственных служащих, которые имеют или приобрели гражданство РФ, а также защита интересов государства в спорах с лицами, против которых решениями СНБО применены санкции.

Важной частью работы остается координация межведомственного взаимодействия. Согласно законодательству и регламенту Кабмина, министерства, государственные предприятия и учреждения обязаны предоставлять Минюсту необходимые документы для подготовки правовых позиций в судах. В сложных процессах юристы ведомства работают совместно с центральными органами исполнительной власти, правоохранительными структурами, Центральной избирательной комиссией и другими органами, которые играют важную роль в защите национальных интересов.

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