ВККС: одна судья подтвердила соответствие занимаемой должности, один судья — не подтвердил

Комиссия рассматривала вопрос о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности.

Фото: vkksu.gov.ua

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В понедельник, 28 апреля, на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе был рассмотрен вопрос о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Рыбальченко Ирина Григорьевна — Красноградский районный суд Харьковской области — соответствует занимаемой должности.

Макаренко Владимир Вячеславович — Святошинский районный суд города Киева — не соответствует занимаемой должности. Внести представление в Высший совет правосудия о освобождении судьи от занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что ВККС рассмотрит допуск кандидатов к отбору судей местных судов и экзамену для перевода.

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