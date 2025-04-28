ВККС: одна судья подтвердила соответствие занимаемой должности, один судья — не подтвердил

В понедельник, 28 апреля, на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе был рассмотрен вопрос о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.
По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:
Рыбальченко Ирина Григорьевна — Красноградский районный суд Харьковской области — соответствует занимаемой должности.
Макаренко Владимир Вячеславович — Святошинский районный суд города Киева — не соответствует занимаемой должности. Внести представление в Высший совет правосудия о освобождении судьи от занимаемой должности.
Ранее сообщалось, что ВККС рассмотрит допуск кандидатов к отбору судей местных судов и экзамену для перевода.
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