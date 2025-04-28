Украина готова помочь Европе побороть последствия блэкаута – министр энергетики Герман Галущенко

Галущенко заявил, что Украина может поделиться опытом блэкаутов с Европой.

Фото: Facebook / Герман Галущенко

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Как известно, 28 апреля в Испании и Португалии произошел блэкаут, который оставил без электроэнергии почти весь Пиренейский полуостров. Восстановление электроснабжения в Испании может длиться до 10 часов. Украина предложила помощь европейским странам в борьбе с блэкаутами.

«Украина готова помочь в восстановлении стабильной работы энергосетей наших партнеров и союзников в Европе. Мы готовы поделились знаниями и опытом, полученными, в частности, за время систематических российских атак на энергетическую инфраструктуру», - сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Галущенко также поблагодарил страны Европейского Союза за поддержку и подчеркнул, что Украина всегда готова оказать необходимую помощь в сфере энергетики.

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