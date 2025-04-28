В МОН подали петицию с требованием внедрить политику противодействия сексизму и насилию в вузах

На сайте Кабинета Министров Украины зарегистрировали петицию в Министерство образования и науки с требованием внедрить системную политику противодействия сексизму, сексуальным домогательствам и гендерно обусловленному насилию в учреждениях высшего образования.
Авторы петиции обратили внимание на рост количества случаев сексуальных домогательств, насилия и изнасилований в вузах, которые часто остаются без должного реагирования со стороны администраций и государственных органов. По их словам, хотя проблема привлекала внимание медиа и активистов в течение почти десяти лет, системные меры для ее решения до сих пор не приняты.
В тексте петиции указано, что отсутствие четких механизмов реагирования приводит к незащищенности пострадавших. Учитывая это, инициаторы призывают МОН разработать и внедрить общегосударственную политику, которая будет включать:
Петиция также акцентирует на необходимости введения системы ответственности за соблюдение политики и обязательного ознакомления преподавателей с ней в начале каждого учебного года. Отдельно авторы отметили важность сексуального образования в школах как фундамента для дальнейшего формирования критического мышления у студентов по вопросам насилия и личных границ. В то же время отсутствие такого образования пока не должно быть препятствием для внедрения системных мероприятий в учреждениях высшего образования.
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