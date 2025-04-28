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В МОН подали петицию с требованием внедрить политику противодействия сексизму и насилию в вузах

20:22, 28 апреля 2025
В Украине призывают МОН разработать механизмы борьбы с гендерным насилием в учебных заведениях.
В МОН подали петицию с требованием внедрить политику противодействия сексизму и насилию в вузах
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На сайте Кабинета Министров Украины зарегистрировали петицию в Министерство образования и науки с требованием внедрить системную политику противодействия сексизму, сексуальным домогательствам и гендерно обусловленному насилию в учреждениях высшего образования.

Авторы петиции обратили внимание на рост количества случаев сексуальных домогательств, насилия и изнасилований в вузах, которые часто остаются без должного реагирования со стороны администраций и государственных органов. По их словам, хотя проблема привлекала внимание медиа и активистов в течение почти десяти лет, системные меры для ее решения до сих пор не приняты.

В тексте петиции указано, что отсутствие четких механизмов реагирования приводит к незащищенности пострадавших. Учитывая это, инициаторы призывают МОН разработать и внедрить общегосударственную политику, которая будет включать:

  1. Принятие политики противодействия - разработку единой для всех ЗВО политики с четкими определениями форм сексизма, сексуальных домогательств и гендерно обусловленного насилия и последствий за такие нарушения.
  2. Механизм подачи жалоб - создание прозрачного и конфиденциального процесса для подачи жалоб, что обеспечит безопасность пострадавших и беспристрастное рассмотрение обращений.
  3. Создание комиссий - формирование в каждом заведении независимой комиссии для рассмотрения жалоб и обновления политик, в состав которой должны войти представители администрации, студенчества и независимые эксперты.
  4. Назначение ответственных лиц - определение в каждом вузе лиц, ответственных за реализацию политики, с возможностью создания отдельных должностей для эффективного контроля.
  5. Механизмы предотвращения:
  • обязательные тренинги для персонала и студентов при поступлении или трудоустройстве и периодические повторные обучения;
  • регулярные просветительские кампании по противодействию насилию;
  • формирование культуры добропорядочности с акцентом на неотвратимость наказания за нарушения и предотвращение ложных обвинений;
  • утверждение принципа нулевой толерантности к любым проявлениям насилия.

Петиция также акцентирует на необходимости введения системы ответственности за соблюдение политики и обязательного ознакомления преподавателей с ней в начале каждого учебного года. Отдельно авторы отметили важность сексуального образования в школах как фундамента для дальнейшего формирования критического мышления у студентов по вопросам насилия и личных границ. В то же время отсутствие такого образования пока не должно быть препятствием для внедрения системных мероприятий в учреждениях высшего образования.

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МОН Украины образование

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