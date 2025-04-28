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Американцы оценили работу Трампа за первые 100 дней — пока результаты неутешительны

17:05, 28 апреля 2025
За 100 дней президентства рейтинг Дональда Трампа существенно упал.
Американцы оценили работу Трампа за первые 100 дней — пока результаты неутешительны
Фото: Reuters
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30 апреля исполняется 100 дней президентства Дональда Трампа. Ряд известных изданий опубликовали несколько опросов, которые показали снижение его популярности.

Опрос New York Times и Sienna College показал, что рейтинг Трампа упал на -12%: 54% не одобряют работу Трампа, 42% одобряют. При этом 66% американцев описывают его президентство как «хаотичное», 59% - «страшное».

Респонденты негативно оценили политику президента США в сфере иммиграции (-4%), управления федеральным правительством (-8%), экономики (-12%), торговли (-11%) и конфликта между РФ и Украиной (-21%).

Опрос Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research показал падение рейтинга Дональда Трампа на -20%: 59% не одобряют, 39% одобряют.

31% считает Трампа отличным или хорошим президентом, 16% - средним, 52% - плохим или ужасным. 44% респондентов считают, что у Трампа неправильные приоритеты, а большинство негативно оценивает его политику в области экономики (-24%), иммиграции (-7%), торговли (-25%) и международных дел (-22%);

В свою очередь результаты опроса Fox News показывают снижение рейтинга на -11%: 44% одобряют работу Трампа, 55% не одобряют.

У президента позитивные оценки только в сфере безопасности границ (+15%), а негативные по всем другим показателям: иммиграции (-1%), депортациям (-4%), внешней политике (-14%), экономике (-18%), налогам (-15%), торговым пошлинам (-25%) и инфляции (-26%).

59% американцев недовольны положением дел в стране и лишь 38% чувствуют себя воодушевленными в отношении следующих четырех лет. 51% думают, что политика Трампа вредит стране (54% сфере в экономике) и 40% - помогает (32% в экономике);

Опрос CNN-SSRS показал снижение рейтинга на -18%: 41% респондентов одобряет работу президента, 59% не одобряют.

Негативная оценивают работу Трампа в вопросах экономики (-22%), иммиграции (-9%), внешней политики (-21%), инфляции (-29%) и торговых пошлин (-30%);

В опросе Washington Post и ABC News рейтинг Трамп упал на -16%: 39% одобряют, 55% не одобряют. По сферам: иммиграция (-7%), управление правительством (-15%), забота об интересах американцев (-17%), экономика (-22%), внешняя политика (-23%) и торговые пошлины (-30%).

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США Дональд Трамп

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