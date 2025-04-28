Народным депутатам предлагают увеличить ежемесячную компенсацию на проезд и аренду жилья

Глава регламентного комитета Рады зарегистрировал проект постановления об увеличении суммы компенсации стоимости проезда депутата до 13 тысяч грн в месяц, а также увеличения до 900 грн ежедневной компенсации за аренду жилья.

Фото: Верховная Рада Украины

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До 13 тысяч грн в месяц предлагается увеличить сумму ежемесячной компенсации стоимости проезда по территории Украины для народных депутатов. Соответствующий проект постановления 13216 зарегистрировал в парламенте глава Регламентного комитета Верховной Рады Сергей Кальченко.

Напоминаем, согласно смете парламента на текущий год сумма компенсации на проезд составляет 7500 грн в месяц.

Также с 1 мая предлагается увеличить сумму компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера до 900 грн в сутки. В настоящее время она составляет 650 грн в сутки.

Как отмечают инициаторы постановления, учитывая индекс потребительских цен за период 2018-2024 годов, размер компенсации должен был бы вырасти за этот период в среднем более чем на 77%.

«К примеру, рост цен на топливо увеличился по сравнению с 2018 годом в 4,3 раза или на 400%, коммунальные услуги по сравнению с 2018 годом до 3,4 раза или в среднем на 59%», указывает Сергей Кальченко в пояснениях.

Напоминаем, в аппарате Верховной Рады на запрос относительно количества и источников финансирования официальных заграничных визитов главы комитета по свободе слова Ярослава Юрчишина в Брюссель, Вену и другие места ответили, что эта информация не подлежит разглашению. Вместе с тем, согласно ч. 5 статьи 6 Закона Украины «О доступе к публичной информации», информация относительно использования бюджетных средств, в том числе на командировки народных депутатов, не может быть ограничена.

Автор: Наталя Мамченко

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