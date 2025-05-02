В Одессе мужчина с ножами напал на полицейских, им пришлось применить оружие

Нападение на полицейских произошло на Куликовом поле.

Фото: npu.gov.ua

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В пятницу, 2 мая, в Одессе на Куликовом поле мужчина с двумя ножами напал на правоохранителей, которые несли службу по охране общественного порядка. В результате нападения полицейские получили ножевые ранения. Об этом сообщил официальный сайт областной полиции.

«С целью отражения нападения и задержания правонарушителя один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие по нападавшему. Нападавший с ранениями был госпитализирован», — заявили в полиции.

Также в результате полученных ножевых ранений были госпитализированы полицейские.

На месте работает следственно-оперативная группа. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

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